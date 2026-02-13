Η Παρτίζαν βρίσκεται για ακόμη μια φορά μπροστά σε μία δυσάρεστη κατάσταση, καθώς ο Ντίλαν Οσετκόφσκι βρέθηκε θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την ομάδα.

Ο παίκτης, μετά την επανεξέταση της υπόθεσης από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2026, εξαιτίας της χρήσης μαριχουάνας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24.

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόφαση της και σημείωσε ότι «θα υπάρξουν άμεσα νέα», με τα τελευταία να αναφέρουν ότι ο Οσετκόφσκι πρόκειται να αποδεσμευτεί μέσω της ρήτρας στο συμβόλαιό του, κάτι που είχε επισημάνει και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Το θετικό δείγμα του Οσετκόφσκι στο ντόπινγκ κοντρόλ είχε προκαλέσει και την ακύρωση της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα, όταν ο ίδιος αγωνιζόταν στην Μάλαγα και ήταν επιθυμητός από τον Ζοάν Πεναρόγια. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη ρήτρα είχε ενσωματωθεί στο συμβόλαιό του στην Παρτίζαν.

Η ομάδα του Βελιγραδίου βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η μεταγραφική περίοδος της Euroleague έχει κλείσει, και αν επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Οσετκόφσκι, η Παρτίζαν θα πρέπει να αναζητήσει αντικαταστάτη από άλλες διοργανώσεις, όπως το Basketball Champions League ή ακόμα και το NBA.