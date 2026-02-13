Η Μονακό, τα τελευταία χρόνια, φαινόταν να έχει τα θεμέλια για μια δυναμική πορεία, με σταθερές επιτυχίες τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις. Ωστόσο, οι συνθήκες στο εσωτερικό της ομάδας έχουν εξελιχθεί ραγδαία και η κρίση είναι πλέον εμφανής.

Μετά την αποχώρηση του Φεντορίτσεφ και τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οι παίκτες και το προσωπικό της ομάδας έχουν μείνει χωρίς πληρωμές, ενώ η αγωνιστική συνέχεια φαίνεται αβέβαιη. Ο Έλι Οκόμπο ετοιμάζεται να φύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς εξετάζει επίσης τις επιλογές του, με την κατάσταση να είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Παρά την προσπάθεια της LNB (Γαλλική Λίγκα Μπάσκετ) και του Πριγκιπάτου να προσφέρουν οικονομική βοήθεια για να σώσουν την ομάδα, ένας ιδιαίτερος νομικός περιορισμός έχει ανατρέψει τα σχέδια. Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα (νόμος 1901), η γαλλική λίγκα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα ιδιωτικό κλαμπ με τόσο μεγάλα ποσά, όπως τα 500.000 ευρώ που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τη Μονακό.

Η απόφαση αυτή, ενώ αποσκοπούσε στην αποτροπή των απεργιών και στην εξασφάλιση της κανονικής συνέχισης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μονακό, δεν θα υλοποιηθεί. Παρά την οικονομική αδυναμία, η LNB εξετάζει άλλες λύσεις για να στηρίξει την ομάδα.

Η οικονομική κατάσταση της Μονακό είναι εξαιρετικά δύσκολη, με το χρέος να ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Η ακρόαση για τα χρέη της Μονακό είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου, με σκοπό να αποφασιστεί αν το Πριγκιπάτο θα αναλάβει τον έλεγχο του κλαμπ.