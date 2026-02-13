Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του 2025, καταγράφοντας πτώση 57% στα λειτουργικά της κέρδη, καθώς οι αυξημένοι παγκόσμιοι δασμοί και ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα επηρέασαν σημαντικά την απόδοση του γερμανικού ομίλου πολυτελών αυτοκινήτων.

Η εταιρεία ανέφερε λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ύψους 5,8 δισ. ευρώ για το 2025, έναντι 13,6 δισ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με το Reuters. Το αποτέλεσμα υπολείπεται των προσδοκιών των αναλυτών, που εκτιμούσαν 6,6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 132,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με τα 145,6 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Mercedes-Benz πέτυχε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 8,2 δισ. ευρώ, ενισχυμένα από εξοικονομήσεις κόστους που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ στη Mercedes-Benz Cars. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων στον κλάδο αυτοκινήτων υποχώρησε στο 5% από 8,1% το 2024, αν και, σύμφωνα με τη διοίκηση, χωρίς τις επιπτώσεις των δασμών θα ανερχόταν σε 6,1%.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων υποχώρησαν κατά 9,2%, φτάνοντας τα 1.801.291 οχήματα, με τη μεγαλύτερη αδυναμία να καταγράφεται στην κινεζική αγορά. Τα οχήματα κορυφαίας κατηγορίας αντιπροσώπευσαν το 15% των συνολικών πωλήσεων, συμβάλλοντας στη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους.

Η εταιρεία πρότεινε μειωμένο μέρισμα 3,50 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 4,30 ευρώ που καταβλήθηκαν για το 2024, αντικατοπτρίζοντας τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος.

Από την πλευρά της, η Mercedes-Benz προβλέπει ότι το EBIT του ομίλου θα είναι «σημαντικά υψηλότερο» το 2026, ενώ τα έσοδα αναμένεται να διατηρηθούν στα επίπεδα του 2025. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στη μεγαλύτερη επιθετική προϊοντική στρατηγική στην ιστορία της εταιρείας, με περισσότερα από 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα να προγραμματίζονται έως το τέλος του 2027.

Η αυξημένη ζήτηση για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα έχει ήδη γεμίσει τα βιβλία παραγγελιών μέχρι το 2026. Η παραγωγή σε αρκετά εργοστάσια της Γερμανίας λειτουργεί πλέον σε τρεις βάρδιες, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση για μοντέλα όπως το ηλεκτρικό CLA και το GLC EV.

Η Mercedes-Benz συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής κατά 10% έως το 2027, με στόχο να διπλασιάσει τις εξοικονομήσεις έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, έχει επιτευχθεί συμφωνία με το εργατικό συμβούλιο για εθελοντικές αποχωρήσεις και περιορισμένες αυξήσεις μισθών, ενώ επεκτείνονται οι εγγυήσεις απασχόλησης έως το 2034.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ola Källenius χαρακτήρισε τη νέα προϊοντική στρατηγική ως απάντηση στον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. «Για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε έναν αβέβαιο κόσμο, λαμβάνουμε μέτρα για να κάνουμε την εταιρεία πιο γρήγορη, πιο λιτή και πιο δυνατή», δήλωσε κατά την παρουσίαση των πρωτοβουλιών μείωσης κόστους.

Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Mercedes-Benz γιορτάζει 140 χρόνια από τότε που ο Carl Benz κατοχύρωσε την ευρεσιτεχνία του πρώτου αυτοκινήτου το 1886.