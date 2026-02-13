Ο Μαξ Φερστάπεν έχει εκφράσει νέες αμφιβολίες για το μέλλον του στην F1, μετά την πρώτη του εμπειρία με τους νέους διεκδικητές του 2026.

Τα αυτοκίνητα φέτος έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές, τόσο στον αεροδυναμικό τομέα όσο και στον τομέα της μονάδας ισχύος. Η ηλεκτρική ισχύς των αυτοκινήτων είναι πλέον ίση με την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, δημιουργώντας μια νέα πρόκληση για τους οδηγούς που έχουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς να συλλέγουν και να αξιοποιούν την ενέργεια σε όλο τον γύρο.

«Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι άξιο για την F1, ότι πρέπει να οδηγούμε έτσι. Σε ορισμένες στροφές σε συγκεκριμένες πίστες, είναι καλύτερο να πηγαίνεις λίγο πιο αργά για να ανακτήσεις περισσότερη ενέργεια για την ευθεία.»

«Συγγνώμη, αλλά αυτό ανήκει στη Formula E. Δεν είναι και πολύ διασκεδαστικά, για να είμαι ειλικρινής. Θα έλεγα ότι η σωστή λέξη είναι διαχείριση. Ως οδηγός, η αίσθηση δεν είναι πολύ σαν της Formula 1. Είναι λίγο περισσότερο σαν μονοθέσια της Formula E με στεροειδή.»