Η Xiaomi ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνολικές παραδόσεις επιβατικών οχημάτων της έχουν ξεπεράσει τις 600.000 μονάδες από την πρωτη κυκλοφορία τους.

Το συνολικό ποσό σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για τον κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων, 22 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του από τις πρώτες παραδόσεις του τον Απρίλιο του 2024.

Το 2025, οι ετήσιες παραδόσεις της Xiaomi EV ξεπέρασαν τις 410.000 μονάδες, ξεπερνώντας σημαντικά τον εσωτερικό της στόχο και κατατάσσοντάς την μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των NEV με ισχυρή ανάπτυξη.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Xiaomi ανέφερε παραδόσεις 39.002 οχημάτων, με το SUV YU7 να αντιπροσωπεύει περίπου το 97% αυτού του συνόλου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας. Αυτό κατέστησε το YU7 το πιο δημοφιλές μοντέλο ηλεκτρικού οχήματος στην Κίνα σε λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο.