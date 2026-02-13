Η Πηνελόπη Παπουτσή, πολιτική αστρολόγος, έκανε τις προβλέψεις της για τους πολιτικούς στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί ότι δεν θα είναι τόσο καλή η φετινή του χρονιά γιατί στα γενέθλιά του που ήταν στις 7 Φεβρουαρίου ήταν ανάμεσα από δύο δύσκολες όψεις, τετράγωνο Ερμή – Ουρανού που σημαίνει ρήξεις, εντάσεις και καβγάδες.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι στα γενέθλιά του που είναι στις 4 Μαρτίου και ότι στις 3 του ίδιου μήνα έχουμε μία έκλειψη που κλείνει τον κύκλο των εκλείψεων των αποφάσεων που είχε πάρει στις 7/2 και την επόμενη μέρα έχει μία από τις πιο τυχερές όψεις της χρονιάς, έχει ένα τρίγωνο Ήλιου – Δία.

Για τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καρυστιανού εκτίμησε ότι θα γίνουν μέσα στην άνοιξη.