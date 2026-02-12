Στη φάση των «16» ή αλλιώς στον 2ο γύρο ολοκληρώθηκε πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6(4)) από τον Ολλανδό Μπότικ Φαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο 65 στην παγκόσμια κατάταξη) κι έτσι έμεινε εκτός της 8άδας της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, καθώς έκανε break μόλις στο δεύτερο γκέιμ (κι αφού έχασε πρώτα τρεις ευκαιρίες), όμως η απάντηση του Ζάντσχουλπ ήταν άμεση για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Στα γκέιμ που ακολούθησαν οι δύο τενίστες υπερασπίστηκαν το σερβίς τους, ώσπου ο Ολλανδός κατάφερε να κάνει break κι έτσι να προηγηθεί με 5-4. Από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να ξαναφέρει το σετ στα ίσια, αλλά έχασε δύο break points. Εν τέλει ο Ζάντσχουλπ στη δεύτερη ευκαιρία του, «σφράγισε» το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους – με μεγαλύτερη δυσκολία ο Τσιτσιπάς είναι η αλήθεια- ως το 4-4. Σύμπτωση ή όχι στο 9ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει, «έσβησε» όμως δύο break points και κράτησε το σερβίς του, μετά από οκτώ ισοπαλίες.

Το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο Στέφανος κατάφερε να προηγηθεί με 4-2 και να δείχνει κοντά στη νίκη προηγήθηκε 4-2, αλλά δυστυχώς δεν ήταν Έτσι. Ο Ζάντσχουλπ κέρδισε πέντε διαδοχικούς πόντους για να φτάσει στο 7-4 και μαζί στη νίκη-πρόκριση στους «16» του τουρνουά του Ρόντερνταμ, ή αλλιώς στον 3ο γύρο.