Στις 12/11/2025 όταν η ΑΕΚ είχε προχωρήσει στην καταγγελία εις βάρος του Στεφάν Λανουά για την υπόθεση του φερόμενου προπηλακισμού του στη Νέα Φιλαδέλφεια και την αποχώρησή του από το γήπεδο, είχα γράψει ένα blog, στο οποίο εξέφραζα ένα ερώτημα.

Αν αυτή η ενέργεια είναι μία κίνηση ουσίας ή απλά μία κίνηση προσωρινού εντυπωσιασμού. Μάλιστα εξηγούσα λέξη προς λέξη, γιατί το έλεγα αυτό και υπογράμμιζα το εξής:

«Η υπόθεση λοιπόν αφού έγινε η καταγγελία, θα πάει στην ΕΠΟ. Εκεί «ανήκει» η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αν δεν έχει γίνει ήδη, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναλάβει την υπόθεση ένας ερευνητής ή μία ερευνήτρια, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Δώστε προσοχή τώρα για να ξέρετε τι να περιμένετε και τι όχι… Οι υποθέσεις που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή πηγαίνουν… αργά! Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ένα τρίμηνο – τετράμηνο. Άλλες υποθέσεις μπορεί να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσουν…».

Λίγο πιο κάτω στο ίδιο κείμενο, κατέγραφα ακριβώς και τι θα συμβεί:

«Αυτή η υπόθεση λοιπόν έχει δύο δρόμους. Η πρώτη είναι η ερευνήτρια να βρει στοιχεία και αποδείξεις, ή να τα παρέχει η ΑΕΚ. Με τι θα μπορούσε να κινδυνεύει ο Λανουά; Η λίστα είναι μεγάλη. Από απλό πρόστιμο, μέχρι… απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο ή να… αθωωθεί – απαλλαγεί. Η δεύτερη είναι η υπόθεση αργά ή γρήγορα να πάει στο… αρχείο. Αλήθεια εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί;».

Εκείνη την περίοδο κάποιοι ειρωνεύονταν. «Άσε μας ρε Βούλγαρη που θα μας πεις εσύ», «ξέρεις εσύ και δεν ξέρουν στην ΑΕΚ» και άλλα τέτοια ωραία κωμικά.

Χθες ακριβώς τρεις μήνες μετά, ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του στην ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι και μεταξύ άλλων είπε: «Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην επιτροπή δεοντολογίας λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής».

Συγγνώμη αν πέσατε από τα σύννεφα. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι σας πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες και σας έλεγαν ότι θα υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Τα παράπονά σας σε εκείνους.