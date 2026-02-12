Μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο Euro 2028, με το Nations League 2026/27 να παίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της.

Οι νικητές των ομίλων του UEFA Nations League, που δεν εξασφαλίσουν πρόκριση μέσω των προκριματικών, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα playoffs του Μαρτίου 2028, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Euro. Ο αριθμός των ομάδων στα playoffs εξαρτάται από το πόσες διοργανώτριες χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία) έχουν ήδη προκριθεί απευθείας.

Συγκεκριμένα:

Αν καλυφθούν οι δύο θέσεις, στα playoffs θα συμμετάσχουν 8 ομάδες (4–6 από το Nations League).

Αν καλυφθεί μία θέση, θα αγωνιστούν 12 ομάδες (8–9 από το Nations League).

Αν δεν καλυφθεί καμία θέση, στα playoffs θα παίξουν 8 ομάδες (4 από το Nations League).

Η Ελλάδα, στον όμιλό της, αντιμετωπίζει τρεις ισχυρούς αντιπάλους, αλλά το Nations League προσφέρει και σημαντικό πλεονέκτημα: τα αποτελέσματα καθορίζουν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.