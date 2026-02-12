Με απίστευτα ψυχικά αποθέματα και παίζοντας εξαιρετικό τένις, η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 52 στον κόσμο) θριάμβευσε απέναντι στην Ίγκα Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! Αν και έχασε το πρώτο σετ με 2-6, η Ελληνίδα τενίστρια έκανε επική επιστροφή (6-4,7-5) για να πάρει τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Qatar Open!

Η Μαρία άντεξε σε έναν αγώνα που διήρκεσε 2,5 ολόκληρες ώρες διάστημα το οποίο επέδειξε τρομερή ψυχραιμία, χαρακτήρα και μεγάλα «χτυπήματα». Επόμενη αντίπαλός της Σάκκαρη την Παρασκευή (13/2) θα είναι η νικήτρια του ματς Καρολίνα Μούχοβα – Άνα Καλίνσκαγια.