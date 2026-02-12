Η Μακάμπι Τελ Αβιβ πανηγύρισε την 13η νίκη της στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν με 111-106 στο Ισραήλ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε στην παράταση. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και έδειξε αποφασισμένη να διατηρήσει τη φόρμα της στη διοργάνωση.

Ο αγώνας είχε υψηλό ρυθμό και πολλές ευκαιρίες από την περιφέρεια, με τη Μακάμπι να ευστοχεί σε 20 τρίποντα και τη Μπάγερν σε 15. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της αντίπαλης ομάδας και χτίζοντας αρχικά μικρό προβάδισμα (13-7, 5’). Στη συνέχεια η ομάδα του Κάτας ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο με τρίποντα από Λούντμπεργκ και Σόρκιν, ενώ οι Γερμανοί αντέδρασαν χάρη στον Ομπστ, που σκόραρε 25 πόντους μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες διατήρησαν την ένταση, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο και να οδηγείται στην παράταση (99-99) μετά από κρίσιμες βολές των Μπλατ και Μπρισέτ. Στην παράταση η Μακάμπι κατάφερε να έχει καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει τελικά στη νίκη με 111-106.