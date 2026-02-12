Η Παρί πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βαρκελώνη και επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 85-74, προκαλώντας αναταράξεις στη μάχη της τετράδας. Οι Καταλανοί, που πριν το τζάμπολ βρίσκονταν στην 4η θέση, γνώρισαν μια οδυνηρή εντός έδρας ήττα και πλέον απομακρύνονται από το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού, αν και βαθμολογικά αδιάφορη, παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη και αποφασισμένη. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα έδειξε ξανά σημάδια αστάθειας, χωρίς συνοχή στην άμυνα και με περιορισμένες λύσεις στην επίθεση, πληρώνοντας την κακή της βραδιά.

Καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν το επιμέρους 12-25 της τρίτης περιόδου, με το οποίο οι Παριζιάνοι ξέφυγαν και έβαλαν τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Η πολυφωνία στην επίθεση έκανε τη διαφορά, με τον Ναντίρ Χιφί να ξεχωρίζει για ακόμη μία φορά, ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή των Στίβενς και Ρόμπινσον, που πρόσθεσαν από 15 πόντους έκαστος.

Στον αντίποδα, οι «μπλαουγκράνα» δεν πήραν σχεδόν τίποτα από τα βασικά τους όπλα. Ο Μπριθουέλα ήταν ο πρώτος σκόρερ τους, την ώρα που παίκτες όπως οι Κλάιμπερν και Σενγκέλια έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό, ενώ ο Λαπροβίτολα συνέχισε σε ρηχά νερά.

Για την Παρί, η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης, ενώ για την Μπαρτσελόνα ένα ηχηρό καμπανάκι ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.