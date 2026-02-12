Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του UEFA Nations League 2026-27, με την Εθνική Ελλάδας να συμμετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, τη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, χαρακτήρισε την κλήρωση ως ιστορική στιγμή και επισήμανε τη σπουδαιότητα της πρόκλησης για την Εθνική Ελλάδας, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των αντιπάλων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Αναλυτικά το σχόλιο του Μάκη Γκαγκάτση για την κλήρωση:

«Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.

Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας».