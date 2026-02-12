Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους της στη League A του Nations League, μετά την κλήρωση που διεξήχθη την Πέμπτη (12/2, 19:00) στις Βρυξέλλες.

Ο όμιλος της «γαλανόλευκης» είναι γεμάτος απαιτητικά παιχνίδια, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναγνωρίζει τις δυσκολίες αλλά να τονίζει ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πλήρως έτοιμη για τις προκλήσεις που έρχονται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας στο Nations League.

Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας.

Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».