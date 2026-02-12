Δημοφιλή
Πρόστιμο της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό στο Ντουμπάι
Η Euroleague επέβαλε στον Γιώργο Μπαρτζώκα χρηματιστικό πρόστιμο για όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα στο Ντουμπάι με έναν οπαδό.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια «Giannis FR34K»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχωρά σε ακόμη μία πρωτότυπη επιχειρηματική κίνηση, αυτή τη φορά στον χώρο των γλυκών, παρουσιάζοντας ζελεδάκια που φέρουν το όνομά του και το πρόσωπό του. Μέσω της εταιρείας Candy Funhouse, στην οποία η οικογένειά του συμμετέχει ως βασικός μέτοχος, κυκλοφορεί η νέα σειρά με την ονομασία «Giannis FR34K». View this post on […]
Θερμή υποδοχή από τη EuroLeague στον Χέιζ-Ντέιβις μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό (video)
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη EuroLeague να καλωσορίζει εκ νέου ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Η διοργανώτρια αρχή αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση της συμφωνίας, δημοσιεύοντας στιγμές από την πορεία και τα κατορθώματα του Αμερικανού φόργουορντ. Οι «πράσινοι» περιμένουν πλέον την άφιξή του στην […]
Στον Παναθηναϊκό ο Χέιζ Ντέιβις για 2,5 χρόνια
Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο Αμερικανός Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μετά το ναυάγιο της ένταξής του στη Φενέρ, οι πράσινοι κέρδισαν στο νήμα την Χάποελ Τελ Αβίβ και έκαναν τον παίκτη δικό τους. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ […]