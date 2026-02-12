Σε μια άκρως σοβαρή και ελπιδοφόρα εξομολόγηση προχώρησε η Ανθή Βούλγαρη στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA για την σκοτεινή περίοδο της ζωής της που αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Συγκεκριμένα στο αν θυμάται πως έγινε και την ημέρα αποκάλυψε:

“Την ημέρα που μου το είπαν ναι, ήταν 6 Αυγούστου ήτανε Ναι, ξημέρωνε 6 Αυγούστου. Θυμάμαι γιατί ήταν του Σωτήρος. Έπαθα την επιληπτική κρίση. Με πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δεν θυμόμουν τίποτα. Μου κάνανε εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις. Εγώ έλεγα εντάξει, υπερκόπωση είναι γιατί δούλευα πάρα πολύ ατελείωτες ώρες, δηλαδή από πολύ νωρίς μέχρι αργά το βράδυ και δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Μέχρι που κλάταρε και λέω εντάξει, ήτανε υπερκόπωση και χρειάζομαι ξεκούραση όταν. Μου είπαν ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε τους γονείς Σου λέω εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και όταν μου ανακοίνωσαν ότι κοίτα να δεις, έχεις στο κεφάλι ένα φράγκο, δες αιμαγγείωμα. Έτσι λεγόταν αυτό. Ένα blog ίδιο και πρέπει να βγει γιατί δεν ξέρουμε πότε θα σκάσει αυτό και θα σου προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο. Εκεί σοκάρεσαι.”

Ακόμη συμπλήρωσε στην ερώτηση του Ανέστη αν αγχώθηκε: “Ναι, αγχώθηκα, αγχώθηκα, αγχώθηκα, αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου σαν μια άμυνα. Ήταν σαν να. Να πώς να στο πω. Το αντιμετώπισα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλον ότι οκ, πάμε. Φαντάσου, ήταν το πρώτο καλοκαίρι που έκανα διακοπές. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα πάει ποτέ διακοπές στη ζωή μου. Πάντα δούλευα.”

Ο Ανέστης σε εκείνο το σημείο ανέφερε:

Ανέστης: Άρα, κατά μία έννοια αναθεωρήσεις λίγο πολύ τη ζωή και το τι είναι σημαντικό και τις προτεραιότητές μας κλπ.

Ανθή: Εκεί άλλαξα πολύ σαν άνθρωπος.

Ανέστης: Πες μου ας πούμε κάτι που άλλαξες σημαντικά, ε;

Ανθή: Άρχισα να δίνω σημασία στο σώμα μου. Άρχισα να λέω ότι χρειάζομαι να ξεκουράζομαι, ότι δεν είμαι υπεράνθρωπος, γιατί μέχρι τότε πίστευα ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Και δεν πειράζει που κουραζόμουν. Πειράζει που κουράζομαι και χρειάζομαι και χρόνο για την Ανθή Και αυτό να σου πω την αλήθεια το κάνω και τώρα. Δηλαδή με το παιδί χρειάζομαι λίγο χρόνο για μένα να ξεκουραστώ ούτως ώστε να μπορώ να είμαι σωστή με το παιδί.

