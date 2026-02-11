Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη, καθώς οι αθλήτριες δεν βρέθηκαν θετικές σε ντόπινγκ ελέγχους αίματος ή ούρων. Ο αποκλεισμός τους προέκυψε από ελέγχους με εξελιγμένους οπτικούς αισθητήρες στον εξοπλισμό τους, οι οποίοι εντόπισαν τη χρήση φθοριούχου κεριού – ουσίας που απαγορεύεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ (FIS) από το 2019.

Το κερί αυτό χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ολίσθησης των σκι, μειώνοντας την τριβή στο χιόνι ή την υγρασία, όμως θεωρείται τοξικό και ρυπογόνο, καθώς τα στοιχεία του δεν είναι βιοδιασπώμενα και μολύνουν υπόγεια ύδατα. Η FIS είχε επιτρέψει αρχικά μια μεταβατική περίοδο για την παραγωγή οικολογικών εναλλακτικών, η οποία έχει πλέον λήξει.

Η κορεατική ομάδα προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό ως τυχαία μόλυνση του εξοπλισμού, χωρίς κακόβουλη πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμέλεια στον χειρισμό των σκι. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο σκιέρ τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη μηδενική ανοχή της FIS στη χρήση επικίνδυνων και απαγορευμένων ουσιών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.