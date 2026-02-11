Η Λιβαδειά έχει πάρει… κρητικό χρώμα τις τελευταίες ώρες, καθώς εκατοντάδες φίλοι του ΟΦΗ ταξίδεψαν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου απέναντι στον Λεβαδειακό.

Οι γηπεδούχοι διέθεσαν μόλις 300 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, παρά τις προσπάθειες της κρητικής ομάδας να εξασφαλίσει περισσότερα. Παρ’ όλα αυτά, οι υποστηρικτές του ΟΦΗ δεν πτοήθηκαν και έκαναν μαζικά το ταξίδι στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 800 έως 1.000 φίλαθλοι των «Ομιλιτών» βρίσκονται στην πόλη, με αρκετούς από όσους δεν κατάφεραν να προμηθευτούν εισιτήριο να ανεβαίνουν σε λόφο πίσω από το γήπεδο, ώστε να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θυμίζει… «Γεντί Κουλέ».

Να πούμε ότι οι οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1 και αναμένουμε για το ποια από τις δύο θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 17:00!