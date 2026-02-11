Το NBA ανακοίνωσε τις ποινές για τους τέσσερις παίκτες που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, βάζοντας τέλος στην υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στη λίγκα.

Η ένταση ξέσπασε έπειτα από σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ στον Τζέιλεν Ντούρεν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και οι Ντιαμπατέ, Μάιλς Μπρίτζες, Ντούρεν και Αϊζάια Στιούαρτ να αποβληθούν από το παιχνίδι.

Η αυστηρότερη τιμωρία επιβλήθηκε στον Αϊζάια Στιούαρτ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για επτά αγώνες, λαμβάνοντας υπόψη και το παρελθόν του σε αντίστοιχα περιστατικά. Ο Ντούρεν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών για τον ρόλο του στην έναρξη της έντασης.

Από την πλευρά των Χόρνετς, οι Μπρίτζες και Ντιαμπατέ θα εκτίσουν ποινή τεσσάρων αγώνων έκαστος για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο.

Οι παίκτες των Πίστονς θα αρχίσουν να εκτίουν τις ποινές τους στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στους Ράπτορς, ενώ οι Χόρνετς θα στερηθούν Μπρίτζες και Ντιαμπατέ στο ματς με τους Χοκς.