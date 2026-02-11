Ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την παραμονή του στη Μπάγερν, καθώς ξεκίνησαν συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με τους Βαυαρούς. Το τρέχον συμβόλαιο του Άγγλου στράικερ λήγει το καλοκαίρι του 2027, αλλά η διοίκηση του συλλόγου επιθυμεί τη διετή ανανέωση της συνεργασίας.

Οι φήμες που ήθελαν τον Κέιν να επιστρέφει στην Πρέμιερ Λιγκ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με τον ίδιο να εμφανίζεται πρόθυμος να συνεχίσει στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει, χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις.

Η απόδοση του Κέιν φέτος παραμένει εντυπωσιακή, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία των Βαυαρών να τον κρατήσουν, ειδικά καθώς ακούγονται προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία με υψηλές οικονομικές απολαβές. Παρά την προσφορά, πηγές από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή υπογραμμίζουν ότι προς το παρόν δεν εξετάζει μεταγραφή εκτός Ευρώπης, δίνοντας ελπίδες στους πρωταθλητές Γερμανίας να τον πείσουν να υπογράψει νέο συμβόλαιο.