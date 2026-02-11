Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέτυχε τον βασικό στόχο της σεζόν και θα δώσει το «παρών» στον τελικό της 26ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διεκδικώντας το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία της.

Το έπος του 1987

Η πρώτη συμμετοχή και μοναδική κατάκτηση του τροπαίου ήρθε στις 21 Ιουνίου 1987 στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Ηρακλή. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1 στην κανονική διάρκεια, με τον Κωφίδη να ανοίγει το σκορ και τον Χαραλαμπίδη να ισοφαρίζει. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο ΟΦΗ επικράτησε 3-1, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μύρωνα Σηφάκη, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις και χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του Ευγένιου Γκέραρντ.

Η ήττα του 1990

Τρία χρόνια αργότερα, στις 17 Μαΐου 1990, οι Κρητικοί επέστρεψαν σε τελικό, ξανά στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρά την προσπάθεια και τα γκολ των Βλαστού και Τσίμπου, ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 4-2, με τους «ερυθρόλευκους» να κατακτούν το τρόπαιο.

Η επιστροφή μετά από 35 χρόνια

Η τρίτη συμμετοχή σε τελικό ήρθε την περσινή σεζόν (17 Μαΐου 2025), όταν ο ΟΦΗ επέστρεψε σε τελικό Κυπέλλου μετά από 35 χρόνια. Αντίπαλος και πάλι ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί (9’) και Γιάρεμτσουκ (90+3’), ολοκληρώνοντας μάλιστα το νταμπλ.