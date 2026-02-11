Δημοφιλή
- 1
Ξεκίνησαν να μπαίνουν λεφτά σε 93.900 ΑΦΜ – Δες αν ανήκεις στους «τυχερούς» της εβδομάδας
- 2
Ανασύρθηκε από τον βυθό ο Φάρος της Αλεξάνδρειας – Ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου ζωντανεύει ξανά
- 3
Eurovision 2026: Παρακολουθήστε ζωντανά τον Α' Ημιτελικό Sing for Greece 2026
- 4
Αδελφομοίρια τέλος: Ποιος θα κληρονομήσει το σπίτι και ποιος την αποζημίωση
- 5
Ο δρόμος που επιπλέει: Τα 8 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα που οδηγούν στην Κορωνησία (video drone)
- 6
Eurovision 2026: Τα φαβορί του Α’ Ημιτελικού στο «Sing for Greece» και η μάχη για τον Τελικό
- 7
Ανατροπή στις μεταβιβάσεις ακινήτων: One-stop shop για αγοραπωλησίες
- 8
Τέλος στα φαραωνικά όνειρα: Η Σαουδική Αραβία βάζει στο συρτάρι τα giga-projects της ερήμου
- 9
Μακελειό στον Καναδά: Ο 18χρονος Τζέσι Στρανγκ κατονομάστηκε ως δράστης της επίθεσης - Αυτοπροσδιοριζόταν ως
- 10
Υπόθεση ομαδικού βιασμού 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Όταν ζητούσα βοήθεια ο ένας ξεκίνησε να με φιλά στο λαιμό
Τo NBA ανακοίνωσε τις ποινές όσων ενεπλάκησαν στο επεισόδιο του Χόρνετς – Πίστονς
Το NBA ανακοίνωσε τις ποινές για τους τέσσερις παίκτες που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, βάζοντας τέλος στην υπόθεση που προκάλεσε αναστάτωση στη λίγκα. Η ένταση ξέσπασε έπειτα από σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ στον Τζέιλεν Ντούρεν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και οι […]
Βαρύ αντίο για τον Άρη – Συντριβή από την Κλουζ και εκτός συνέχειας στο EuroCup
Η ευρωπαϊκή πορεία του Άρη ολοκληρώθηκε στη Ρουμανία, εκεί όπου η Κλουζ αποδείχθηκε ανώτερη και επικράτησε με 111-92, παίρνοντας την πρόκριση για τα Playoffs του EuroCup. Οι «κιτρινόμαυροι» πάλεψαν σε όλη τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, όμως στο καθοριστικό παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλότερου επιπέδου. Παρά […]
PAOK vs Περιστέρι Betsson: «Εμφύλιος» με φόντο τα ημιτελικά του Europe Cup
Περιστέρι Betsson και ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, σε ένα καθαρά ελληνικό ζευγάρι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πέρασε νικηφόρα από την Τουρκία, επικρατώντας της Πετκίμ με 85-87 και εξασφαλίζοντας την κορυφή του Group N στη φάση των 16. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε […]
«Μεγάλη επιθυμία του Ντόντσιτς να κλείσει την καριέρα του στα ερυθρόλευκα»!
Πρώην αντίπαλος του Λούκα Ντόντσιτς ανέφερε πως θα μπορούσε ο Σλοβένος σταρ να κλείσει την καριέρα του στα ερυθρόλευκα, καθώς «είναι μεγάλος οπαδός της ομάδας...»
Περιστέρι Betsson με ανατροπή και πρωτιά την Πετκίμ – Πιθανό ντέρμπι με ΠΑΟΚ στη συνέχεια
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Πετκίμ με 85-87, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό του. Πλέον, στο βάθος της διοργάνωσης υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να κυνηγά στο […]