Οι αλλαγές του Λουτσέσκου και οι επιλογές του Μπενίτεθ
Όλα, συχνά πυκνά, κρέμονται σε μια κλωστή. Νόμος στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν έχουμε ματς-ντέρμπι και δεν παίζουν ρόλο ούτε η φόρμα , ούτε τα ονόματα. Θα μπορούσε να ειπώθεί πως μια αναγκαστική αλλαγή, αυτή του Πέλκα με τον Χατσίδη, προκάλεσε ντόμινο ανακατατάξεων στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί λίγο μετά ο Λουτσέσκου έριξε στη μάχη τον […]
Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
Η Νότιγχαμ Φόρεστ «σφυροκόπησε» την Γουλβς με 35 τελικές, αλλά η τύχη της γύρισε την πλάτη και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-0.
Λουτσέσκου: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προκριθήκαμε δίκαια»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαρακτήρισε δίκαιη την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού τονίζοντας πως η ομάδα του αντέδρασε τέλεια και πως απολαμβάνει το παιχνίδι.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλεισμός αθλητριών σκιερ λόγω παράνομου κεριού στα σκι τους!
Δύο αθλήτριες από την Κορέα, η Χαν Ντασόμ και η Λι Έουι-Τζιν, αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026» εξαιτίας χρήσης απαγορευμένου φθοριούχου κεριού στη βάση των σκι τους.