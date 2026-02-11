Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Πετκίμ με 85-87, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό του. Πλέον, στο βάθος της διοργάνωσης υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, ακόμα και με διψήφια διαφορά, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη ανατροπή. Κορυφαίος για τους «κυανοκίτρινους» ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Κακλαμανάκη και Χάρις, που πρόσθεσαν 13 και 12 πόντους αντίστοιχα, με τον πρώτο να κατεβάζει και έξι ριμπάουντ. Θετική παρουσία είχε και ο Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετή αστοχία και από τις δύο πλευρές. Στα μέσα της πρώτης περιόδου, η Πετκίμ βρήκε ρυθμό και με πρωταγωνιστές τους Ουιτάκερ και Εφιναγί προηγήθηκε με επτά πόντους (4-11). Το Περιστέρι δυσκολευόταν να βρει λύσεις επιθετικά, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +12 (21-9).

Στη δεύτερη περίοδο, τα τρίποντα έδωσαν ώθηση στο Περιστέρι. Οι Νίκολς και Ιτούνας μείωσαν τη διαφορά (24-15), ενώ λίγο αργότερα οι Ιτούνας και Παπαδάκης έφεραν την ομάδα τους στο -6 (26-20). Η Πετκίμ αντέδρασε και ξέφυγε ξανά με 10 πόντους (43-33), όμως πριν την ανάπαυλα οι Βαν Τούμπεργκεν και Νίκολς μείωσαν στο 43-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και ανέβασαν τη διαφορά στους 11 (50-39). Το Περιστέρι, όμως, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Με τους Βαν Τούμπεργκεν, Καρντένας και Γιάνκοβιτς να δίνουν λύσεις, πλησίασε στους πέντε (54-48). Ο Χάρις με τρίποντο μείωσε στον πόντο (57-58), ενώ ο Νίκολς έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (58-59). Παρά την απάντηση της Πετκίμ, που έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά (65-61), το μομέντουμ είχε αλλάξει.

Στην τελευταία περίοδο, το Περιστέρι έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία. Οι Κάριους, Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν πέτυχαν κρίσιμα καλάθια, κρατώντας την ομάδα τους μπροστά στα κρίσιμα λεπτά. Η Πετκίμ προσπάθησε με τους Φράνκε, Κουρτουλντούμ και Εφιναγί, όμως δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Το τελικό 85-87 βρήκε το Περιστέρι Betsson να πανηγυρίζει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη και την πρωτιά στον όμιλο, περιμένοντας πλέον να δει αν η συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας θα περιλαμβάνει ελληνική «μονομαχία».

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τομάσοβιτς, Ματέικ, Γιανκόφσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87