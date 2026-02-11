Δημοφιλή
Περιστέρι Betsson με ανατροπή και πρωτιά την Πετκίμ – Πιθανό ντέρμπι με ΠΑΟΚ στη συνέχεια
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Πετκίμ με 85-87, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό του. Πλέον, στο βάθος της διοργάνωσης υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να κυνηγά στο […]
«Ο Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του»
Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην υπόθεση Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και σημείωσε ότι ο παίκτης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του.
Final Four Euroleague: Εξαντλήθηκαν σε πέντε λεπτά τα πρώτα διαθέσιμα εισιτήρια
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πρώτης φάσης που έβγαλε η Euroleague για το Final Four 2026 στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.
«Ο Μίροτιτς σκέφτεται να φύγει από την Μονακό» σύμφωνα με την SPORT
Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει ρευστή, με τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και το κλίμα γύρω από τον σύλλογο να βαραίνει αισθητά. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών μόνο καθησυχαστικές δεν είναι, με το μέλλον βασικών παικτών να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «SPORT», ο Νίκολα Μίροτιτς εξετάζει σοβαρά το […]