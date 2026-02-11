Περιστέρι Betsson και ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, σε ένα καθαρά ελληνικό ζευγάρι.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πέρασε νικηφόρα από την Τουρκία, επικρατώντας της Πετκίμ με 85-87 και εξασφαλίζοντας την κορυφή του Group N στη φάση των 16.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε οριακή ήττα από την Μπιλμπάο με 88-87, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στη δεύτερη θέση του Group M.

Καθώς οι δύο όμιλοι διασταυρώνονται στην επόμενη φάση, το Περιστέρι ως πρώτο του ομίλου του θα αντιμετωπίσει τον «Δικέφαλο», που προκρίθηκε ως δεύτερος από το δικό του γκρουπ.

Το άλλο ζευγάρι που προέκυψε για τα προημιτελικά είναι αυτό της Μπιλμπάο με την Πετκίμ.

Οι σειρές θα διεξαχθούν σε διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας), με την ομάδα που θα υπερισχύσει στο σύνολο των δύο αναμετρήσεων να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Βαθμολoγία Group M

Μπιλμπάο 5-1

ΠΑΟΚ 5-1

Πριεβίτζα 1-4*

Σπόρτινγκ 0-5*

* Αναμετρώνται μεταξύ τους (11/2, 21:30) στην Πορτογαλία.

Βαθμολογία Group N

Περιστέρι Betsson 5-1

Πετκίμ 4-2

Σαραγόσα 2-4

Σάσαρι 1-5

Το πρόγραμμα των «ελληνικών» προημιτελικών

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ (11/3)

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson (18/3)