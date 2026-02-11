Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο παιχνίδι που θα αναδείξει και την ομάδα που θα πάει στο τελικό και θα παίξει κόντρα στον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε η μητέρα ενός από τα επτά θύματα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, πλησίασε το πέταλο των οργανωμένων και χτύπησε το τύμπανο, δίνοντας το συμβολικό έναυσμα για την έναρξη της αναμέτρησης.

Η κίνησή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε ολόκληρο το γήπεδο, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να χειροκροτούν θερμά και να φωνάζουν συνθήματα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών. Το στιγμιότυπο αποτύπωσε τη δύναμη της ενότητας και της μνήμης, σε μια βραδιά με ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση για τον σύλλογο και τον κόσμο του.