Θρύλος πρωτιάς στο Παπαστράτειο! Ο Ολυμπιακός νίκησε Ραντνίτσκι και… διαιτητές, επικρατώντας με σκορ 16-14 έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια, 5-3 η «ρώσικη ρουλέτα»), σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Πέταξαν εκτός τουρνουά ένα από τα τέσσερα μεγάλα φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου οι «ερυθρόλευκοι», γεγονός που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την επιτυχία τους! «Υποβιβάστηκαν» στο Euro Cup οι πανίσχυροι Σέρβοι.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες προκρίθηκαν για πολλοστή φορά στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και στον προημιτελικό τους όμιλο θα αντιμετωπίσουν τις Μπαρτσελονέτα, Μπρέσια και Νόβι Βελιγραδίου. Από τους δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων που δημιουργούνται τώρα, οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου θα περάσουν στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 3-4, 1-3

Η τελική βαθμολογία του Α’ Ομίλου:

Ολυμπιακός 14 (+28)

Μλάντοστ 12 (-1)

Ραντνίτσκι 9 (+3)

Βάσας 0 (-30)