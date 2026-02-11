Ο Άλεν Όμιτς, διεθνής Σλοβένος σέντερ που αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα το 2018 και κατέκτησε τότε το πρωτάθλημα Σερβίας ως MVP των τελικών, έφερε στο προσκήνιο ένα… ακραίο σενάριο, που θέλει τον Λούκα Ντόντσιτς να κλείνει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς είναι μεγάλος οπαδός του συλλόγου από το Βελιγράδι.

«Ο Λούκα είναι εκπληκτικός τύπος. Κάθε φορά που παίζει για κάτι, παίζει για να κερδίσει. Όταν χάνει, ζητά αμέσως να ξαναπαίξει. Είναι απίστευτα ανταγωνιστικός και το απολαμβάνει.

Η ευκολία με την οποία παίζει είναι απίστευτη. Λυπάμαι που δεν έπαιξα μαζί του όταν ήμουν νεότερος. Έπαιξα αντίπαλός του στην Ισπανία. Θυμάμαι και το νικητήριο σουτ του όταν εγώ ήμουν στον Ερυθρό Αστέρα και εκείνος στη Ρεάλ. Εξαιρετικός ανταγωνιστής και θετικός άνθρωπος», ανέφερε.

Επίσης, συνέδεσε τη φημολογούμενη αγάπη του Ντόντσιτς για τον Ερυθρό Αστέρα με ένα πιθανό φινάλε καριέρας στο Βελιγράδι.

«Είναι μεγάλος οπαδός. Δεν λέω ότι θα συμβεί, αυτή είναι απλώς η γνώμη μου και φυσικά δεν ξέρω πώς θα σκέφτεται τότε. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι αν παρουσιαστεί η ευκαιρία στο τέλος της καριέρας του, θα ερχόταν στον Ερυθρό Αστέρα για να παίξει την τελευταία του σεζόν στο Βελιγράδι. Έτσι το βλέπω και το αισθάνομαι, αλλά θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Νομίζω ότι είναι μεγάλη του επιθυμία. Ξέρει τα πάντα για όσα συμβαίνουν στον Ερυθρό Αστέρα».