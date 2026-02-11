Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο ABN AMRO Open στο Ρότερνταμ, τουρνουά ATP 500, επικρατώντας με 2-0 σετ (7-5, 6-3) του Γάλλου Αρτούρ Ριντερκνές, Νο28 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε σταθερή απόδοση και έλεγξε τον ρυθμό της αναμέτρησης. Στο πρώτο σετ οι δύο παίκτες κράτησαν με άνεση τα σερβίς τους μέχρι το 5-5, χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα. Ο Ριντερκνές δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία για break στο ένατο game, όμως ο Τσιτσιπάς αντέδρασε ψύχραιμα. Στη συνέχεια, κράτησε το σερβίς του για το 6-5 και στο επόμενο game εκμεταλλεύτηκε το set point που δημιούργησε, κλείνοντας το σετ με 7-5.

Στο δεύτερο μέρος ο Τσιτσιπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Πέτυχε break στο τέταρτο game, έπειτα από μεγάλη μάχη, όπου χρειάστηκε τέσσερις ευκαιρίες για να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του. Από εκεί και πέρα διατήρησε τον έλεγχο, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και έφτασε με άνεση στο 6-3, σφραγίζοντας την πρόκριση.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ολλανδό Μπότικ Φαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο65 ATP), που νωρίτερα ξεπέρασε το εμπόδιο του Λούκα Πάβλοβιτς. Ο νικητής της αναμέτρησης θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το τουρνουά του Ρότερνταμ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Τσιτσιπά, καθώς εκεί έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε κυρίως ταμπλό ATP το 2017.

Θετική ήταν συνολικά η ημέρα για το ελληνικό τένις, αφού και η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε νίκη στο τουρνουά της Ντόχα, εξασφαλίζοντας θέση στην οκτάδα.