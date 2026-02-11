Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στη League A της διοργάνωσης, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους που την έφεραν στην κορυφαία κατηγορία. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθεί αντιμέτωπη με μερικές από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00 στις Βρυξέλλες, όπου η Ελλάδα θα μάθει τους τρεις αντιπάλους της. Συγκεκριμένα, θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε pot της League A.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η φάση των ομίλων θα ολοκληρωθεί στις 11 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής αλλά και ιστορικής πρόκλησης για το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

  • Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία
  • Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία
  • Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Οι ημερομηνίες της διοργάνωσης

  • 1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026
  • Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027
  • Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027
  • Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027
  • Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028
