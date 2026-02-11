Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στη League A της διοργάνωσης, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους που την έφεραν στην κορυφαία κατηγορία. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει αισθητά, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθεί αντιμέτωπη με μερικές από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

Η κλήρωση για τη φάση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00 στις Βρυξέλλες, όπου η Ελλάδα θα μάθει τους τρεις αντιπάλους της. Συγκεκριμένα, θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε pot της League A.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η φάση των ομίλων θα ολοκληρωθεί στις 11 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής αλλά και ιστορικής πρόκλησης για το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Οι ημερομηνίες της διοργάνωσης