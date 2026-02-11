Τεράστιος ΟΦΗ πήρε την πρόκριση μέσα στη Λιβαδειά, απέναντι στον Λεβαδειακό με 1-0 και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και περιμένει τον νικητή από το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.

Συγκλονιστική προσπάθεια από τους παίκτες του Κόντη που έπαιζαν με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό της συνάντησης. Ο Λεβαδειακός από την άλλη είχε μεγάλες στιγμές να ισοφαρίσει, αλλά φάνηκε να λυγίζει από το άγχος στο υπόλοιπο του παιχνιδιού.

Στο 13ο λεπτό ο Παλάσιος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, ο Αθανασίου έτρεξε δίπλα του με τον Παπαπέτρου να του δίνει κόκκινη κάρτα, αλλά τον VAR να τον καλεί και τον διαιτητή να παίρνει πίσω την αποβολή.

Ο Σαλσέδο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη στο 34ο λεπτό μετά από προβολή που έκανε στον Τσοκάι, με τον Παπαπέτρου να τον «πετάει» εκτός ημιτελικού.

Ο Λεβαδειακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Όζμπολτ να παίρνει την κεφαλιά στο 41ο λεπτό και τον Γκονζάλες να απομακρύνει. Στο 45ο λεπτό ο ΟΦΗ μπήκε σε θέση οδηγού στο ματς, με τον Γκονζάλες να εκτελεί το φάουλ και τον Λαμπρόπουλο να παίρνει την κεφαλιά, νικώντας τον Λοντίγκιν για να κάνει το 1-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό ο Παλάσιος έχασε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία, καθώς βρέθηκε μέσα στην περιοχή σούταρε με το αριστερό, η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο Λεβαδειακός είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να ισοφαρίσει, ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα του έλειψε η μεγάλη φάση, με τον ΟΦΗ να κρατά ανέπαφη την εστία του.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος με τους Ηρακλειώτες να πανηγυρίζουν μια ιστορική πρόκριση, καθώς θα βρεθούν στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Φυσικά το γκολ του Λαμπρόπουλου που έβαλε τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και φυσικά ήταν και αυτό που εν τέλει έκρινε και τον νικητή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Σαλσέδο γύρισε αναγκαστικά πίσω τους Κρητικούς, οι οποίοι είχαν παθητικό ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, ωστόσο αμύνθηκαν καταπληκτικά και δεν επέτρεψαν στον Λεβαδειακό να σκοράρει παρά το γεγονός πως οι τελικές ήταν 18-1.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Λοντίγκιν ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, φέρει ευθύνη στο γκολ του Λαμπρόπουλου καθώς βγήκε χωρίς λόγο μέχρι την μικρή του περιοχή και έχασε την φάση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Παπαπέτρου ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και είχε αρκετές φάσεις να διαχειριστεί, με τον πειθαρχικό του έλεγχο να μην είναι και ο καλύτερος δυνατός. Ευτυχώς υπήρχε το VAR και τον έσωσε στη φάση του Αθανασίου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επενέβη στη φάση της αποβολής του Αθανασίου στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης και πήρε πίσω την κόκκινη κάρτα.

ΣΚΟΡΕΡ: Λαμπρόπουλος 45’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (57′ Πεντρόσο), Γκούμας (57′ Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ (84′ Πούγγουρας), Αθανασίου, Αποστολάκης (86′ Ισέκα), Ανδρούτσος, Φούντας (46′ Κανελλόπουλος), Νους (90+7′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο