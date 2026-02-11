Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό μετά τη νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, ενώ ο ΟΦΗ προκρίθηκε χάρη στο γκολ του Λαμπρόπουλου απέναντι στον Λεβαδειακό και θα διεκδικήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελλο εξασφαλίζει συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Για να φτάσει στη φάση των ομίλων, θα χρειαστεί να ξεπεράσει δύο γύρους, με πιθανότητα να χρειαστεί τουλάχιστον μία ή δύο προκρίσεις.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου θα επηρεάσει επίσης τη διανομή των ελληνικών ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Αν ο ΟΦΗ σηκώσει το τρόπαιο, θα εξασφαλίσει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την Ελλάδα, αποκλείοντας από τη συνέχεια την ομάδα που θα τερματίσει πέμπτη στα playoffs 5-8. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο, τότε το τελευταίο εισιτήριο θα πάει στην ομάδα που θα τερματίσει πέμπτη στο πρωτάθλημα.