Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική του απόφαση. Παρότι πριν από λίγες ημέρες είχε απορρίψει την πρόταση των «πράσινων» – κάτι που είχε γνωστοποιήσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram – τα δεδομένα φαίνεται πως έχουν αλλάξει και πλέον το «τριφύλλι» διατηρεί ρεαλιστικές ελπίδες για την ανατροπή.

Ο 31χρονος άσος έχει στα χέρια του μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομικά πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο παρουσιάζεται επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ, γεγονός που καθυστερεί την τελική του απάντηση.

Παράλληλα, περιμένει βελτιωμένη προσφορά από τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε την περασμένη σεζόν τη EuroLeague. Μέχρι στιγμής όμως, η πρόταση της τουρκικής ομάδας δεν καλύπτει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και πιέζει για να πείσει τον πρώην παίκτη των Φοίνιξ Σανς να μετακομίσει στην Αθήνα. Όσο ο Χέιζ-Ντέιβις κρατά ανοιχτά τα χαρτιά του, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για τους «πράσινους» να ολοκληρώσουν μια μεταγραφή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στη EuroLeague.