Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης» και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον τεχνικό των Κρητικών να αποθεώνει την ομάδα του μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην βαριά φανέλα που έχει ο ΟΦΗ, ενώ έβγαλε το καπέλο και στους παίκτες του για την αυταπάρνηση που επέδειξαν στο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης:

«Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω λόγια για την αυταπάρνηση αυτών των παιδιών. Παίξαμε για 60-70 λεπτά με δέκα παίκτες, κατέθεσαν ψυχή μέσα στο γήπεδο. Φάνηκε ποια ομάδα ήθελε να πάει στον τελικό. Είπα ότι η φανέλα του ΟΦΗ είναι βαριά, αξίζαμε να πάμε στον τελικό, ήμασταν η καλύτερη ομάδα.

Δείξαμε τρομερό χαρακτήρα, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς γι’ αυτή την ομάδα. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο αλλά και σε αυτούς που ήταν απ’ έξω και περίμεναν να μπουν μέσα. Ήταν τρομερή η υποστήριξή τους, ήρθαν στο ξενοδοχείο και μας έδωσαν το έναυσμα.

Ήμασταν υποχρεωμένοι να βγάλουμε αυτή την εικόνα, είχαμε δυσκολίες, τις αντιμετωπίσαμε και πήγαμε δίκαια στον τελικό. Τεράστια υπόθεση η πρόκριση, στα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Μπορώ να υποσχεθώ ότι στον τελικό θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τον τίτλο».