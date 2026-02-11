Το Nations League 2026-27 μετράει αντίστροφα για την κλήρωση της φάσης των ομίλων που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00, με την Εθνική μας ομάδα να τοποθετείται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της επίσημης λίστας κατάταξης. Οι κληρώσεις των League A, B και C θα διαμορφώσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Κάθε εθνική ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, εκτός από το δικό της, και θα δώσει έξι αγώνες – τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας.

Η League D θα αποτελείται από δύο ομίλους των τριών ομάδων, με κάθε συμμετέχουσα να δίνει τέσσερις αγώνες συνολικά.

Δείτε όλα τα γκρουπ δυναμικότητας και το League A με την Εθνική: