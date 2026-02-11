Τελευταία Νέα
Αλλα αθλήματα
Νέα νίκη για τη Σάκκαρη, πέρασε στους «8» του Qatar Open
Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 σετ την Βαρβάρα Γκράτσεβα και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του τουρνουά της Ντόχα.
Αλλα αθλήματα
«Η μόνη αποτυχία είναι να μην προσπαθείς»: Το συγκινητικό μήνυμα της Λίντσεϊ Βον μετά τον τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Δύο ημέρες μετά το ατύχημα που σόκαρε τον κόσμο του αλπικού σκι, η Λίντσεϊ Βον αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια χρησιμοποίησε τα social media για να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, μετά τον τραυματισμό που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Η Βον […]
Αλλα αθλήματα
Κόντρα στην Γκράτσεβα η Σάκκαρη με φόντο τα προημιτελικά του τουρνουά του Κατάρ
Η Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο73) έκανε την έκπληξη απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα (Νο12), τη νίκησε με 2-1 σετ και θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη.
Αλλα αθλήματα
Κανδύλας: «Το Κύπελλο στο χάντμπολ είναι αφιερωμένο στα θύματα της Θύρας 7»
Οι δηλώσεις των νικητών μετά την επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ.