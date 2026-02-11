Το ελληνικό βόλεϊ γυναικών ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του, καθώς Παναθηναϊκός και Πανιώνιος θα τεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό του CEV Challenge Cup, εξασφαλίζοντας ότι μία από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι «πράσινες» και οι «κυανέρυθρες» ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμπόδια του Ερυθρού Αστέρα και της Ολυμπιάδας Νεάπολης αντίστοιχα στα προημιτελικά και πλέον θα διεκδικήσουν μεταξύ τους το εισιτήριο για τον τελικό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, καθώς για πρώτη φορά δύο διαφορετικές ελληνικές ομάδες συνυπάρχουν σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Πανιώνιος έγινε η τέταρτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε Final Four ευρωπαϊκού θεσμού, μετά τον Παναθηναϊκό, τα Βριλήσσια και τον Ολυμπιακό. Συνολικά, από το 1995 έως σήμερα, οι ελληνικές ομάδες μετρούν αρκετές παρουσίες στην τελική τετράδα, ωστόσο ποτέ ξανά δεν υπήρξε «εμφύλιος» σε αυτή τη φάση.

Παράλληλα, η Ελλάδα «κλειδώνει» την πέμπτη της συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης γυναικείου βόλεϊ, ανεξαρτήτως του ποια ομάδα θα προκριθεί.

Η αρχή έγινε το 1995, όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε στα ημιτελικά του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων (μετέπειτα CEV Cup), ανοίγοντας τον δρόμο για τις ελληνικές διακρίσεις. Ακολούθησε η τρίτη θέση των Βριλησσίων τη σεζόν 1998-1999 και η δεύτερη θέση του Παναθηναϊκού το 1999-2000.

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι την επόμενη μεγάλη επιτυχία, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στον τελικό του Challenge Cup τη σεζόν 2008-2009. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έδωσε το «παρών» σε δύο διαδοχικούς τελικούς: το 2016-2017 κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το 2017-2018 πέτυχε τον ιστορικό θρίαμβο, χαρίζοντας στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του.

Πλέον, με τον «εμφύλιο» Παναθηναϊκού – Πανιωνίου να πλησιάζει, το ελληνικό βόλεϊ γυναικών εξασφαλίζει ακόμη μία θέση σε ευρωπαϊκό τελικό και συνεχίζει την ανοδική του πορεία στη διεθνή σκηνή.