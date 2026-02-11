Προ των πυλών είναι η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη στην αγωνιστική δράση, καθώς ο διεθνής επιθετικός είχε παραμείνει στα «πιτς» με τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο.

Ο Ιωαννίδης αναμένεται να βρεθεί και στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ ενόψει του ματς με τη Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και θα πάρει τη θέση του τιμωρημένου Λούις Σουάρες.

Η κατάσταση του Ιωαννίδη αξιολογούνταν από το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ σε καθημερινή βάση, αφού ο στράικερ είχε υποστεί ανάλογο τραυματισμό και τον περασμένο Νοέμβρη και η ομάδα ήθελε να αποφύγει τον κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω ζημιάς.

O διεθνής φορ μετρά φέτος σε όλες διοργανώσεις και έχει πετύχει 4 γκολ, μαζί με 2 ασίστ.