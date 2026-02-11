Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Δανού προπονητή Τόμας Φρανκ, όμως το «διαζύγιο» αναμένεται να κοστίσει ακριβά στους Λονδρέζους, καθώς ο 52χρονος τεχνικός απαιτεί να εισπράξει όλο το ποσό του τριετούς συμβολαίου του.

Ο Φρανκ είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Spurs το περασμένο καλοκαίρι, αξίας 24 εκατ. λιρών σε περίπτωση ολοκλήρωσης των τριών ετών, από τα οποία έχει ήδη εισπράξει 6 εκατ. Στην αποχώρησή του προστίθενται και τα 6 εκατ. που η Τότεναμ κατέβαλε στην Μπρέντφορντ για να τον αποκτήσει, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 30 εκατ. λίρες.

Tottenham’s decision to sack Thomas Frank will cost them millions 🤯 pic.twitter.com/XWGc8d3RZe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 11, 2026

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των νομικών επιτελείων των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ο Φρανκ εμφανίζεται αμετακίνητος στο αίτημά του. Παράλληλα, η Τότεναμ εξετάζει ήδη πιθανούς διαδόχους στον πάγκο, με το όνομα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να εμφανίζεται στα ρεπορτάζ, ενώ οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν την αποχώρηση του Δανού τεχνικού, θεωρώντας πως η ομάδα θα έχει καλύτερη πορεία χωρίς εκείνον.