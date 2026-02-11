Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 70.000 δολάρια τη Δευτέρα, αγγίζοντας τα 69.700 δολάρια, καθώς η αγορά των κρυπτονομισμάτων βυθίστηκε σε αυτό που οι αναλυτές περιγράφουν ως «τρενάκι του τρόμου». Η πτώση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δύσκολης αρχής του 2026, που έχει ήδη διαγράψει σχεδόν τη μισή αξία της αγοράς από τα υψηλά επίπεδα του Οκτωβρίου.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα παγκοσμίως είχε αγγίξει τα 60.057 δολάρια στις 5 Φεβρουαρίου, το χαμηλότερο σημείο του από τον Οκτώβριο του 2024, πριν σημειώσει μερική ανάκαμψη το Σαββατοκύριακο. Ο όγκος συναλλαγών μειώθηκε στα 111 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα άνω των 300 δισεκατομμυρίων που καταγράφηκαν κατά την άνοδο του Οκτωβρίου 2025, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Οι μαζικές εκκαθαρίσεις επιδείνωσαν περαιτέρω τη ζημιά. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια εξανεμίστηκαν μέσα σε 24 ώρες στις 5 Φεβρουαρίου. Από αυτά, τα 738 εκατομμύρια δολάρια αφορούσαν το Bitcoin και τα 337 εκατομμύρια το Ethereum, σύμφωνα με δεδομένα της CoinGlass. Σημαντικές εκροές καταγράφηκαν και στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF, τα οποία έχασαν συνολικά 434 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις 5 Φεβρουαρίου. Το iShares Bitcoin Trust εμφάνισε απώλειες 175 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το FBTC της Fidelity έχασε 109 εκατομμύρια. Οι συνολικές εκροές από τα ETF ξεπέρασαν τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα δώδεκα ημερών συναλλαγών έως τις 4 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ροών.

«Η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές έχει αντιστραφεί σημαντικά», ανέφερε η CryptoQuant, σημειώνοντας ότι τα αμερικανικά ETF, τα οποία είχαν συγκεντρώσει 46.000 Bitcoin το προηγούμενο έτος, έχουν μετατραπεί σε καθαρούς πωλητές το 2026. Ο CEO της, Mike Novogratz, δήλωσε ότι η αγορά ενδέχεται να απομακρύνεται από την κερδοσκοπική της φάση. «Η πτώση του bitcoin δεν είναι απλώς μια ακόμη πτώση, αλλά μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος των κερδοσκοπικών συναλλαγών από μικροεπενδυτές», ανέφερε στο CNBC τη Δευτέρα.

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι αναλυτές διακρίνουν σημάδια σταθεροποίησης. Ο Bill Miller της Miller Value Partners υποστήριξε ότι το Bitcoin μπορεί να έχει φτάσει κοντά στο χαμηλότερο σημείο του, στο «κόστος παραγωγής» γύρω στα 60.000 δολάρια. Το επίπεδο αυτό, όπως εξήγησε, συνήθως οδηγεί σε αποχώρηση των μη κερδοφόρων miners και περιορίζει την πίεση πώλησης. Τη Δευτέρα, οι εισροές σε ETF επέστρεψαν, με 417 BTC να εισέρχονται σε αμερικανικά ταμεία.

Ωστόσο, ο Markus Thielen της 10X Research προειδοποίησε για πιθανή περαιτέρω πτώση. «Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα δούμε ένα ακόμα χαμηλό», δήλωσε στο CNBC, προβλέποντας ότι το Bitcoin θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 50.000 δολάρια μετά από μια προσωρινή ανάκαμψη.