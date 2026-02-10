Νέα τροπή παίρνει ένα από τα πιο «καυτά» μεταγραφικά σίριαλ των τελευταίων ημερών, αυτό που αφορά το μέλλον του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός άσος, μετά την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς αμέσως μετά την trade deadline του NBA, ετοιμάζεται –όπως όλα δείχνουν– για επιστροφή στην Ευρώπη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι ο Χέιζ-Ντέιβις αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό της στόχο και πλέον τα ισραηλινά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως το deal έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τομέρ Γκιβάτι αναφέρει ότι ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Τελ Αβίβ, η οποία ανέμενε την τελική του απάντηση έως και την Τρίτη.

נייג’ל הייז דייויס סיכם בהפועל תל אביב @IsraelHayomHeb ⬇️ — Tomer Givati (@givati_tomer) February 10, 2026

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδιαμορφώνει πλήρως τις ισορροπίες στην EuroLeague. Η Χάποελ προσθέτει στο ρόστερ της τον MVP του Final Four του 2025 και τον πρωταγωνιστή της κατάκτησης του τίτλου από τη Φενέρμπαχτσε, ενισχύοντας κατακόρυφα τη δυναμική της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Χάποελ, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβόλαιο του Χέιζ-Ντέιβις φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια έως το 2028, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε η παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας.