Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi League είχε πάρει διαστάσεις σίριαλ τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αρχηγός της Αλ Νασρ είχε επιλέξει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά του για –όπως υποστήριζε– ξεκάθαρη εύνοια της ομοσπονδίας προς την Αλ Χιλάλ, με τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά να λειτουργεί ως καταλύτης.

Ο Πορτογάλος έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση των ομάδων και αθέμιτο ανταγωνισμό, στάση που προκάλεσε την αντίδραση της διοργανώτριας αρχής. Αρχικά, ο Ρονάλντο δεν υποχώρησε, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να επιστρέψει, βάζοντας τέλος στην άτυπη «απεργία» του.

Η επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται στο παιχνίδι με την Αλ Φατέχ το προσεχές Σάββατο (14/2), έπειτα από απουσία δύο αγωνιστικών.

Toni Kroos: “The Saudi league is a strange phenomenon. No one had heard of it before the arrival of Cristiano Ronaldo, and now they disrespect the man who put them on the world map. If Cristiano leaves tomorrow, this league will lose all its charm. Without Ronaldo, no one… pic.twitter.com/xUBYjSBQ7Q — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 10, 2026

Παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε για τη στάση του, ο Ρονάλντο βρήκε και υποστηρικτές. Ένας από αυτούς ήταν ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι Κρόος, ο οποίος μίλησε με αιχμηρό τρόπο για τη σημασία της παρουσίας του «CR7» στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο.

«Αν ο Κριστιάνο αποφασίσει να φύγει αύριο, το πρωτάθλημα αυτό θα χάσει αμέσως το ενδιαφέρον του. Πρόκειται για ένα παράξενο φαινόμενο. Κανείς δεν γνώριζε τη Saudi League πριν την άφιξη του Ρονάλντο και τώρα δείχνουν ασέβεια σε έναν αθλητή που τους χάρισε παγκόσμια προβολή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός μέσος.