Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει ρευστή, με τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και το κλίμα γύρω από τον σύλλογο να βαραίνει αισθητά. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών μόνο καθησυχαστικές δεν είναι, με το μέλλον βασικών παικτών να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «SPORT», ο Νίκολα Μίροτιτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα του Μόντε Κάρλο, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Ο 34χρονος φόργουορντ βλέπει την κατάσταση να μην βελτιώνεται και δεν αποκλείεται να αναζητήσει νέα μπασκετική στέγη.

Με δεδομένο ότι η περίοδος μετακινήσεων εντός EuroLeague έχει ήδη ολοκληρωθεί, οι επιλογές του Μίροτιτς περιορίζονται εκτός της διοργάνωσης. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, πιθανές διεξόδοι αποτελούν είτε το πρωτάθλημα της Ιαπωνίας είτε ομάδες που αγωνίζονται στο Basketball Champions League.

Παράλληλα, οι Ισπανοί τονίζουν πως ένας σύλλογος με ισχυρό όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να κινηθεί αν παρουσιαστεί ευκαιρία. Πρόκειται για την Μπανταλόνα, η οποία φέρεται διατεθειμένη να ανοίξει την πόρτα της στον πολύπειρο άσο.