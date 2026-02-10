Δύο ημέρες μετά το ατύχημα που σόκαρε τον κόσμο του αλπικού σκι, η Λίντσεϊ Βον αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια χρησιμοποίησε τα social media για να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, μετά τον τραυματισμό που την ανάγκασε να αποσυρθεί από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Η Βον αναφέρθηκε στη σκληρή πραγματικότητα του αγωνίσματος της κατάβασης, τονίζοντας πως τα όρια ανάμεσα στη σωστή επιλογή γραμμής και έναν σοβαρό τραυματισμό είναι εξαιρετικά λεπτά. Όπως έκανε γνωστό, υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο είναι μεν σταθερό, ωστόσο θα απαιτήσει περισσότερες από μία χειρουργικές επεμβάσεις για την πλήρη αποκατάστασή του.

Παρά το άδοξο τέλος της ολυμπιακής της προσπάθειας, η πολύπειρη αθλήτρια ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την απόφασή της να κυνηγήσει το όνειρό της, υπογραμμίζοντας ότι το να τολμάς και να προσπαθείς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και του αθλητισμού.

Η Βον συνέχισε, τονίζοντας ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, παρά τον πόνο και την απογοήτευση: «Αν και η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω κανένα παράπονο. Το να στέκομαι στην πύλη εκκίνησης ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στέκομαι εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ηξερα επίσης ότι ο αγώνας ήταν επικίνδυνος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα».

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα θάρρους και επιμονής, παραλληλίζοντας τον αθλητισμό με την ίδια τη ζωή: «Και όπως και στους αγώνες σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: Προσπαθούμε. Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα. Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό να είναι το θάρρος να τολμήσετε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε. Πιστεύω σε σας, όπως πιστέψατε και εσείς σε μένα».