Η βρετανική ομάδα παρουσίασε με κάθε επισημότητα το νέο της μονοθέσιο, με το οποίο μπαίνει στη νέα σεζόν του 2026.

H πρωταθλήτρια McLaren παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο,που θα οδηγούν ο δύο κορυφαίοι πιλότοι της. Το νέο μονοθέσιο φέρει το όνομα «MCL40», με την ομάδα των πρωταθλητών να παραμένει πιστή στα χρώματα του μαύρου και πορτοκαλί!

Πάντως, τα βλέμματα όλων τράβηξε το κράνος του πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, ο οποίος από τη νέα αγωνιστική σεζόν θα φέρει το Νο.1 τόσο στο κράνος όσο και στην εμπρός αεροτομή του αυτοκινήτου του, παίρνοντας τα σκήπτρα από τον Μαξ Φερστάπεν!

Ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν ανέφερε: «Είναι φανταστικό να αποκαλύψουμε τα χρώματα του μονοθεσίου μας για το 2026. Φτάνουμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην απίστευτη δουλειά και αφοσίωση της ομάδας μας πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες φέτος.»

«Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα πρόκληση καθώς αναλαμβάνουμε μια νέα εποχή κανονισμών της Formula 1. Μπαίνουμε επίσης στη σεζόν ως ανεξάρτητοι διεκδικητές αντιμετωπίζοντας πέντε κορυφαίους κατασκευαστές που θέλουν όλοι να μας νικήσουν. Ενώ έχουμε το όφελος από τα μαθήματα που αντλήσαμε από την επιτυχία μας τα τελευταία χρόνια, ολόκληρο το grid επανεκκινείται από το μηδέν και τα προηγούμενα επιτεύγματά μας δεν έχουν καμία σημασία.»

«Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε δυναμικά και έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό ομάδας, οδηγών, συνεργασίας με τη Mercedes HPP, συνεργατών και οπαδών για να το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία των συνθηκών για την επιτυχία καθώς πλησιάζουμε στη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να είναι μια φανταστική αγωνιστική σεζόν για τους οπαδούς και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε.»