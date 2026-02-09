Το NBA προετοιμάζεται να λάβει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τελευταίων ετών, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας αναμένεται να ψηφίσει αυτό το καλοκαίρι για την επέκταση κατά δύο ομάδες. Όπως μεταδίδει ο Μπραντ Τάουνσεντ της Dallas Morning News, οι επικρατέστερες πόλεις είναι το Λας Βέγκας και το Σιάτλ.

Ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, είχε δώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 το χρονοδιάγραμμα για την απόφαση, επιβεβαιώνοντας ότι η λίγκα εξετάζει την αύξηση των ομάδων από 30 σε 32. «Δεν είναι μυστικό ότι εξετάζουμε την αγορά του Λας Βέγκας. Κοιτάζουμε επίσης το Σιάτλ», είχε δηλώσει πριν τον τελικό του NBA Cup τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, ο Σίλβερ τόνισε ότι έχουν εξεταστεί και άλλες αγορές, αλλά η διαδικασία γίνεται με προσοχή, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται απλώς για δηλώσεις εντυπωσιασμού.

Το Σιάτλ είχε προηγουμένως ομάδα στο NBA μέχρι το 2008, όταν οι Σονίκς μεταφέρθηκαν στο Οκλαχόμα Σίτι, ενώ το Λας Βέγκας συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά ένα franchise, καθώς η παρουσία της στην αθλητική σκηνή της χώρας αυξάνεται συνεχώς.