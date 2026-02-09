Η Μαρκό ενισχύεται με τον Τιάγκο Αντίνο, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από δύο χρόνια στην Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, όπου πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο 22χρονος μπακ αποτελεί πλέον μέρος της ομάδας που διεκδικεί θέση στα playoffs της Super League 2.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αδελφός του Σαντίνο Αντίνο ανακοινώθηκε πριν λίγες εβδομάδες στον Παναθηναϊκό από την Γοδόι Κρουζ.
Η ανακοίνωση της Μαρκό
“Συμφωνία με Τιάγκο Αντίνο
Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Tiago Andino Valencia. Ο 22χρονος ακραίος αμυντικός έρχεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα, φέρνοντας μαζί του παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο η ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στην έναρξη των Play-off του πρωταθλήματος της Superleague 2. Ο ποδοσφαιριστής έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας μας και δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που θα του παρουσιαστούν.
Tiago, καλώς όρισες στην οικογένεια της Μαρκό”.