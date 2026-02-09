Περισσότεροι από 1.000 Σέρβοι φίλαθλοι, ανάμεσά τους περίπου 300 παιδιά, ταξίδεψαν στο Σικάγο για να παρακολουθήσουν τον Νίκολα Γιόκιτς στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Μπουλς. Ο ηγέτης του Ντένβερ χάρισε ακόμη ένα μπασκετικό σόου, καταγράφοντας το 182ο triple-double της καριέρας του στο NBA, ωστόσο η βραδιά δεν έκλεισε όπως περίμεναν πολλοί από τους συμπατριώτες του.

Μετά το τέλος του αγώνα, αρκετοί φίλαθλοι περίμεναν τον Γιόκιτς με σκοπό να τον αποθεώσουν, να τον χαιρετήσουν και να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του. Ο Σέρβος σέντερ, όμως, δεν πλησίασε τον κόσμο, γεγονός που προκάλεσε απογοήτευση, έντονες αντιδράσεις, αλλά και συναισθηματική φόρτιση, ειδικά στα μικρά παιδιά που είχαν ταξιδέψει για να δουν το είδωλό τους.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μέσα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας Serbian Times, το οποίο εξέφρασε ανοιχτά την ενόχληση της σερβικής κοινότητας και άφησε αιχμές τόσο για τη συμπεριφορά του Γιόκιτς όσο και για τη στάση του απέναντι στους συμπατριώτες του.

Αναλυτικά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Serbian Times:

«Παιδιά από την φολκλόρ ομάδα “Tromeđa”, από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που ταξίδεψαν από την Ιντιανάπολις στο Σικάγο για να χαιρετήσουν τον Γιόκιτς και να τον τιμήσουν με παραδοσιακούς χωρούς, θα θυμούνται την απογοήτευση που έζησαν καθώς το ίνδαλμά τους, τον οποίο περίμεναν με ανυπομονησία, δεν βρήκε χρόνο έστω για μία φωτογραφία μαζί τους.

Δεν τους χαιρέτησε, δεν τους είπε κουβέντα. Τίποτα. Πέρασε μπροστά τους, σαν να περνούσε από ένα νεκροταφείο. Δεν τους κοίταξε καν, ενώ εκείνοι τον περίμεναν ντυμένοι, προετοιμασμένοι, με τις παραδοσιακές στολές τους, τις οποίες είχαν φτιάξει με προσοχή ακριβώς γι’ αυτή την περίσταση. Στο τέλος γύρισαν στα σπίτια τους απογοητευμένοι, χωρίς αυτή την εμπειρία που θα κρατούσαν σε όλη τους τη ζωή.

Πέρυσι, στο ίδιο μέρος, επίσης μετά από έναν αγώνα Μπουλς – Νάγκετς, περισσότερα από 300 παιδιά περίμεναν για περισσότερο από μία ώρα στην σκάλα του γηπέδου για να συναντήσουν τον MVP, τον κορυφαίο στον κόσμο. Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε πέντε λεπτά γι’ αυτά τα παιδιά, τα οποία έκλαψαν.

Τελικά, ένας άλλος σπουδαίος μπασκετμπολίστας, που όμως είναι και σπουδαίος άνθρωπος, ο Νίκολα Βούτσεβιτς εμφανίστηκε και τα αγκάλιασε, αν και εκείνος δεν παίζει για την Σερβία, αλλά για το Μαυροβούνιο. Είχε βγει από τα αποδυτήρια και ευγενικά πόζαρε με τα παιδιά, πριν μιλήσει και με τους γονείς τους. Έτσι κάνουν οι σπουδαίοι. Και ο Γιόκιτς, δυστυχώς, έχει ξεχάσει ότι πρέπει να είσαι σπουδαίος όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και εκτός αυτού.

Επίσης, εκτός από τα παιδιά και τους νέους αυτού του φολκλόρ γκρουπ, τουλάχιστον 1000 Σέρβοι αγόρασαν εισιτήρια για να τον δουν και να τον υποστηρίξουν. Στο τέλος, με σερβικές σημαίνες και καπέλα, συγκεντρώθηκαν και του φώναξαν “MVP, MVP”, όμως ο Γιόκιτς πέρασε χωρίς να τους μιλήσει, για να πάει στα αποδυτήρια. Έπρεπε να βρίσκεσαι εκεί για να ακούσεις την εκκωφαντική ησυχία που ακολούθησε.

Αυτή τη μία φορά κάθε χρόνο που περνάει από την πόλη με τους περισσότερους οπαδούς του στην ήπειρο, πρέπει να θυμάται ποιος ήταν. Τότε θα τον θυμόμαστε κι εμείς και θα γιορτάζουμε για εκείνον. Όχι μόνο για το ποιος είναι ως μπασκετμπολίστας, αλλά και ως άνθρωπος».