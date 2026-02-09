Δυναμικά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στο τουρνουά WTA 1000 του Κατάρ.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο 85 στην παγκόσμια κατάταξη) και τη νίκησε σχετικά εύκολα με 6-1, 6-3 σε μία ώρα και 21 λεπτά, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή απέναντι στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, Νο 8 στον κόσμο, η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.

Νωρίτερα η Ελληνίδα τενίστρια με τη νεότερη κατάταξη στην παγκόσμια ομοσπονδία του τένις είχε μάθει πως υπήρξε πτώση για την ίδια στην 52η θέση.

Ανέβηκε τρεις θέσεις

Η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε τρεις θέσεις, για να βρεθεί πλέον 52η θέση με 1.110 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί και την Ελένα Ριμπάκινα να παραμένει στην τρίτη θέση.