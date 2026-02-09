Ο 63χρονος παράγοντας, που ηγήθηκε της Μπαρτσελόνα από τον Μάρτιο του 2021, ο Ζοάν Λαπόρτα βρίσκεται ξανά υποψήφιος μετά την προηγούμενη θητεία του (2003-2010), κατά την οποία η ομάδα κατέκτησε μεταξύ άλλων δύο Champions League.

«Φεύγω περήφανος και λόγω τυπικών διαδικασιών», δήλωσε ο Λαπόρτα, τονίζοντας πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι όταν ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια. «Χωρίς τις αποφάσεις που λάβαμε, το κλαμπ θα είχε καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Ως υπηρεσιακός πρόεδρος ορίστηκε ο Ράφαελ Γιούστε, ενώ αντίπαλοι του Λαπόρτα στις εκλογές θα είναι οι Βίκτορ Φοντ, Χαβιέρ Βιλαχοάνα και Μαρκ Σίρια. Ο ίδιος φαντάζει ως το φαβορί για την επανεκλογή, με την έκβαση της διαδικασίας να έχει άμεση επίδραση και στο μέλλον του Χάνσι Φλικ, που φαίνεται να επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία του με την υπάρχουσα διοίκηση.