Ένας ακόμα τίτλος, μία ακόμη κούπα στον Πειραιά! Ο Ολυμπιακός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 στο χάντμπολ ανδρών, μετά την επικράτησή του με σκορ 33-29 επί της ΑΕΚ, στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο Καματερό.
Οι ερυθρόλευκοι με τη νίκη τους απέναντι στην ΑΕΚ με 33-29 κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας στο Χάντμπολ και έφτασαν τους 340, συνεχίζοντας να γιγαντώνουν τον μύθο τους.
Η λίστα με τους 340 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 84
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 66
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)
Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 8, Super Cup: 4)
Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)
